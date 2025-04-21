НБУ не бажає послаблювати гривню: аналітики дали прогноз курсу долара

Національний банк України триматиме гривню стабільною ще тривалий час. Наприкінці 2025 року курс долара зросте лише до 43,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макропрогноз інвесткомпанії ICU .

"НБУ очевидно не бажає послаблювати гривню, курс якої залишається відносно стабільним із липня минулого року", - йдеться в огляді.



Як зазначають аналітики, такий підхід значною мірою можна пояснити достатньо обґрунтованими намірами НБУ не створювати нові проінфляційні чинники.

"Проте меседжі та дії НБУ чітко свідчать про те, що й надалі значне послаблення гривні малоймовірне попри великі дисбаланси зовнішніх рахунків (до врахування іноземної допомоги)", - йдеться прогнозі.

На думку експертів, нещодавнє збільшення запланованого пакету допомоги Україні ще більше утвердить наміри центрального банку та посилить його можливості тримати курс гривні близьким до поточного рівня ще тривалий час.

"Зважаючи на це, ми переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 43,5 грн /долар порівняно з попереднім прогнозом 45,7 грн/долар", - йдеться в повідомленні.

Ризики для України

Хоча міцна гривня – це позитив для стабільності цін, вона має і зворотний бік – це можливе подальше зростання зовнішніх дисбалансів, зазначають аналітики.

Як зазначають аналітики, пакет фінансової допомоги Україні різко зріс. За програмою ERA (кошти, що повертатимуться за рахунок доходів від російських активів) сума допомоги збільшена на 11 млрд доларів до 44,1 млрд доларів. Загалом близько 57,2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки тепер заплановано на 2025 рік (із них 10,1 млрд доларів не може бути витрачено урядом в цьому році і має залишитися для фінансування бюджетних витрат у наступних періодах).

"Ключове питання на сьогодні - це обсяг фінансової допомоги після 2025 року. Програма МВФ передбачає значне скорочення кредитів та грантів уже у 2026 році, і, на нашу думку, віднайти додаткові джерела для їхнього збільшення буде дуже складно", - йдеться в прогнозі.

На збереження припливів фінансової допомоги на поточному рівні можливе лише в разі конфіскації і передачі Україні російських активів. Проте якщо скорочення допомоги все ж відбудеться, НБУ змушений буде перейти до порівняно швидкого послаблення гривні в очікуванні зростання тиску на валютному ринку, вважають аналітики.

"Ми очікуємо, що дефіцит на валютному ринку та ризики курсової стабільності значно зростуть від початку 2026 року", - йдеться в прогнозі.