Курс злотого зменшився на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 26 грудня порівняно з 25 грудня на 9 копійок - до 11,70 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6975 гривень за 1 злотий (-0,09 грн).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,48 гривні або на 14%.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,37 гривень і продають по 11,85 гривень. Ці курси знизилися порівняно з 24 грудня на 6-8 копійок. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 6-8 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,35-1,74 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 22 копійки. Офіційний курс на 26 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9331 гривень за 1 долар (-0,22 грн).
Офіційний курс євро знизився до 49,4265 гривень за 1 євро (-0,26 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 24 грудня збільшився на 29 копійок - до 42,07-42,12 гривень (купівля-продаж), а курс євро зріс на 39 копійок - до 49,57-49,62 гривень (купівля-продаж).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 25 грудня було підвищено порівняно з попереднім робочим днем на 6 копійок - до 11,79 гривні.