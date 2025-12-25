Курс злотого уменьшился на 9 копеек

Официальный курс на 26 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6975 гривен за 1 злотый (-0,09 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,48 гривны или на 14%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,37 гривен и продают по 11,85 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с 24 декабря на 6-8 копеек. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 6-8 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,35-1,74 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.