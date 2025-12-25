RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Курс злотого уменьшился на 9 копеек

Фото: Курс злотого снизился до 11,70 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 26 декабря по сравнению с 25 декабря на 9 копеек – до 11,70 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,6975 гривен за 1 злотый (-0,09 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,48 гривны или на 14%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,37 гривен и продают по 11,85 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с 24 декабря на 6-8 копеек. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 6-8 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,35-1,74 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 22 копейки. Официальный курс на 26 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 41,9331 гривен за 1 доллар (-0,22 грн).

Официальный курс евро снизился до 49,4265 гривен за 1 евро (-0,26 грн).

На межбанке курс долара в результате торгов 24 декабря увеличился на 29 копеек – до 42,07-42,12 гривен (покупка-продажа), а курс евро вырос на 39 копеек – до 49,57-49,62 гривен (покупка-продажа).

Напомним, что официальный курс злотого на 25 декабря был повышен по сравнению с предыдущим рабочим днем на 6 копеек - до 11,79 гривны.

Курсы валют