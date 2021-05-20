Курс выше 28 гривен/доллар: аналитик указал риски девальвации через несколько месяцев

Несмотря на уверенное укрепление гривны за последний месяц, все равно остаются предпосылки для возвращения обменного курса выше отметки в 28 гривен/доллар. Это может произойти на горизонте ближайших месяцев.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют".
Как отметил глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, существует высокая вероятность, что курс доллара США начнет рост по отношению к остальным мировым валютам, соответственно, это спровоцирует рост доллара и по отношению к гривне.
"Другими словами, на украинский валютный рынок будут влиять не локальные, а глобальные экономические факторы", - полагает аналитик.
Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также допускает, что рост инфляции и доходности по облигациям США может вызвать отток капиталов инвесторов из стран с развивающейся экономикой (в случае с Украиной из ОВГЗ), что негативно будет влиять на курс доллара. Но это, по его мнению, точно не вопрос краткосрочной перспективы.
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.