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Курс выше 28 гривен/доллар: аналитик указал риски девальвации через несколько месяцев

Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

Несмотря на уверенное укрепление гривны за последний месяц, все равно остаются предпосылки для возвращения обменного курса выше отметки в 28 гривен/доллар. Это может произойти на горизонте ближайших месяцев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют".

Как отметил глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, существует высокая вероятность, что курс доллара США начнет рост по отношению к остальным мировым валютам, соответственно, это спровоцирует рост доллара и по отношению к гривне.

"Другими словами, на украинский валютный рынок будут влиять не локальные, а глобальные экономические факторы", - полагает аналитик.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также допускает, что рост инфляции и доходности по облигациям США может вызвать отток капиталов инвесторов из стран с развивающейся экономикой (в случае с Украиной из ОВГЗ), что негативно будет влиять на курс доллара. Но это, по его мнению, точно не вопрос краткосрочной перспективы.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

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