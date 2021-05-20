Курс выше 28 гривен/доллар: аналитик указал риски девальвации через несколько месяцев

Несмотря на уверенное укрепление гривны за последний месяц, все равно остаются предпосылки для возвращения обменного курса выше отметки в 28 гривен/доллар. Это может произойти на горизонте ближайших месяцев.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют ".

Как отметил глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, существует высокая вероятность, что курс доллара США начнет рост по отношению к остальным мировым валютам, соответственно, это спровоцирует рост доллара и по отношению к гривне.

"Другими словами, на украинский валютный рынок будут влиять не локальные, а глобальные экономические факторы", - полагает аналитик.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также допускает, что рост инфляции и доходности по облигациям США может вызвать отток капиталов инвесторов из стран с развивающейся экономикой (в случае с Украиной из ОВГЗ), что негативно будет влиять на курс доллара. Но это, по его мнению, точно не вопрос краткосрочной перспективы.