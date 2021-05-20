Курс вище 28 гривень/долар: аналітик вказав ризики девальвації через кілька місяців

Незважаючи на впевнене зміцнення гривні за останній місяць, все одно залишаються передумови для повернення обмінного курсу вище позначки у 28 гривень/долар. Це може статися на горизонті найближчих місяців.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют ".

Як зазначив глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, існує висока ймовірність, що курс долара США почне зростання по відношенню до решти світових валют, відповідно, це спровокує зростання долара і по відношенню до гривні.

"Іншими словами, на український валютний ринок будуть впливати не локальні, а глобальні економічні фактори", - вважає аналітик.

Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group ігор Левченко також допускає, що зростання інфляції і прибутковості за облігаціями США може викликати відтік капіталів інвесторів з країн з економікою, що розвивається (у випадку з Україною з ОВДП), що негативно впливатиме на курс долара. Але це, на його думку, точно не питання короткострокової перспективи.