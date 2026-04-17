Курс валют лихоманить: чому долар і євро стрімко дорожчають - думка експертів

Головне: Парадокс ринку: Ситуація на міжбанку залишається контрольованою, хоча долар продовжує дорожчати всупереч позитивним економічним факторам.

Дефіцит є, але ситуація контрольована

Попри зростання курсу, катастрофи на міжбанку не спостерігається. За словами Андрія Шевчишина, середній щоденний дефіцит валюти за останні дні становить близько 115 млн доларів. Це значна сума, але ринок бачив гірші часи - наприкінці березня цей показник сягав 170–200 млн доларів.

Однак, за його словами, курс іде вгору всупереч позитивним сигналам: періоду сплати податків (коли бізнес традиційно продає валюту) та зрушенням щодо європейської фінансової допомоги.

"Конструктивна невизначеність": навіщо НБУ заганяє курс

Нацбанк продовжує тримати ринок у стані невизначеності. Як зазначає засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, НБУ навмисно девальвував офіційний курс, керуючись принципами "конструктивної невизначеності" та "керованої гнучкості".

Експерти виділяють кілька можливих мотивів такої поведінки НБУ:

Заплутати покупців. За словами Козака, якби курс був стабільно прогнозованим, українці масово скуповували б валюту. Тому НБУ штучно створює коливання: опускає курс, а потім різко підіймає, збиваючи спекулятивний попит.

Тиск ринку. Нацбанк може відчувати реальний тиск з боку покупців валюти або бачити майбутнє скорочення пропозиції, тому заздалегідь підіймає курс, щоб не "спалювати" золотовалютні резерви, вважає Шевчишин.

Наповнення бюджету. Ще один мотив - прогрес з фінансовою допомогою від ЄС. Мінфін продає отриману валюту Нацбанку за гривні. Чим вищий курс - тим більше гривні отримає держбюджет з кожного траншу для покриття поточних видатків, пояснив можливий мотив регулятора Шевчишин.

Фактор виплат за ОВДП: чи вплинув він на ринок?

Напередодні інвесторам погасили валютні держоблігації на суму 188 млн євро. Шевчишин припускає, що інвестори, отримавши валюту на руки, знизили її пропозицію на міжбанку, що могло спровокувати ріст курсу.

Водночас Козак вважає цей фактор несуттєвим. За його словами, уряд має достатньо валютних запасів на рахунках, а регулярні транші макрофінансової допомоги від партнерів перекривають потреби у погашенні державних паперів.