Курс валют на 9 листопада: долар та євро подешевшали в банках і обмінниках

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок понеділка, 9 листопада, середній курс долара в обмінниках для покупки становить 46,33 гривні. Це на три копійки вище за курс, який тримався вранці у п'ятницю, 6 листопада. Здати долари в обмінниках сьогодні можна за середнім курсом у 46,05 гривень (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,85 (-15 коп) гривні, а здати - по 51,55 (-15 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки продають долари за середнім курсом у 46 (-6 коп) гривень, а здати американську валюту можна по 45,17 (-25 коп) гривень.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,51 (-29 коп) гривню, а здати - по 50,52 (-48 коп) гривні.

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,99 (-6 коп) гривень, а карткою - 46,08 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (-10 коп) гривні, а карткою - 51,54 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 (-5 коп) гривень, а карткою - 46 (-10 коп) гривень. Євро в додатку можна купити по 51,45 (-20 коп) гривні, а карткою - 51,60 (-20 коп) гривні.

ПУМБ продає долари в касах по 46 (без змін) гривень, такий же курс у 46 (без змін) гривень тримається для карткових операцій. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 45,97 (-4 коп) гривень, а євро - по 51,36 (-34 коп) гривень.