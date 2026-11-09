Курс валют на 9 ноября: доллар и евро подешевели в банках и обменниках

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, средний курс доллара в обменниках для покупки составляет 46,33 гривны. Это на три копейки выше курса, который держался утром в пятницу, 6 ноября. Сдать доллары в обменниках сегодня можно по среднему курсу в 46,05 гривен (без изменений).

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,85 (-15 коп) гривны, а сдать - по 51,55 (-15 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки продают доллары по среднему курсу в 46 (-6 коп.) гривен, а сдать американскую валюту можно по 45,17 (-25 коп.) гривен.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,51 (-29 коп) гривну, а сдать - по 50,52 (-48 коп) гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,99 (-6 коп) гривен, а картой - 46,08 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а картой - 51,54 (-27 коп) гривны.

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,90 (-5 коп) гривен, а картой - 46 (-10 коп) гривен. Евро в приложении можно купить по 51,45 (-20 коп) гривны, а картой - 51,60 (-20 коп) гривны.

ПУМБ продает доллары в кассах по 46 (без изменений) гривен, такой же курс в 46 (без изменений) гривен держится для карточных операций. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

"Монобанк" сегодня продает доллары по 45,97 (-4 коп.) гривен, а евро - по 51,36 (-34 коп.) гривен.