Курс валют на 6 березня: долар впав нижче 44 гривень, в обмінниках нові ціни

Українські обмінники та банки оновили курси валют. Долар втрачає позиції, наближаючись до позначки 43,80 грн, тоді як євро в обмінниках тримається вище за 51 гривню.

Скільки коштує валюта сьогодні в обмінниках та банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Долар дешевшає: в обмінниках курс купівлі впав на 32 копійки (до 43,85 грн), у банках середня ціна - 44,05 грн. Євро йде вниз: В обмінниках європейська валюта втратила 25 копійок і торгується по 51,25 грн. Банківські лідери: у "Приваті" долар по 43,95 грн, "Ощад", "Пумб" та Monobank тримають курс вище 44 грн. Різниця курсів: Купити валюту в обмінниках сьогодні вигідніше, ніж у більшості великих банків.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках 6 березня тримається на рівні 43,85 гривень при покупці. Це на 32 копійки нижче, ніж курс вчора вранці. Здати ж валюту сьогодні можна за середнім курсом в 43,60 (-20 коп) гривні.

Станом на ранок курс європейської валюти при покупці опустився на 25 копійок - до 51,25 гривень. Здати валюту можна за курсом у 50,90 (-25 коп) гривень.

Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні також знизився, проте залишається вищим, ніж в обмінниках. Так, купити валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом в 44,05 (-15 коп), а здати по 43,47 (-3 коп).

Євро в банках тримається на рівні 51,19 (-21 коп) гривні при покупці, а здати валюту можно по 50,40 (-15 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар за курсом у 43,95 (-15 коп) гривні у відділеннях та 44,05 гривні - для карток. Євро ж сьогодні в касі можна купити по 51,15 (-30 коп) гривні, а для карток курс на рівні 51,28 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк тримає долар вище 44 гривень як у касах, так і для карток - 44,05 (-10 коп) та 44,10 (-10 коп) відповідно. Для євро курс встановлено на рівні 51,30 (-10 коп) гривні в касах та 51,35 (-10 коп) - безнал.

Monobank продає долар по 44,05 (-16 коп) гривні, а євро - по 51,20 (-7 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні коштує 44,10 (-10 коп) гривні в касах та 43,90 (-10 коп) гривні - для безналу. Євро в "Пумбі" можна купити за курсом у 51,30 (-10 коп) гривню.

Дані наведені у порівнянні з ситуацією на ринку станом на вчорашній ранок.