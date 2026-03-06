ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс валют на 6 березня: долар впав нижче 44 гривень, в обмінниках нові ціни

10:30 06.03.2026 Пт
2 хв
За скільки сьогодні продають валюту ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 6 березня: долар впав нижче 44 гривень, в обмінниках нові ціни Фото: курс долара перейшов до зниження (Getty Images)

Українські обмінники та банки оновили курси валют. Долар втрачає позиції, наближаючись до позначки 43,80 грн, тоді як євро в обмінниках тримається вище за 51 гривню.

Скільки коштує валюта сьогодні в обмінниках та банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар б'є рекорди три дні поспіль: який курс дав НБУ на 6 березня та чому дорожчає валюта

Головне:

Долар дешевшає: в обмінниках курс купівлі впав на 32 копійки (до 43,85 грн), у банках середня ціна - 44,05 грн.

Євро йде вниз: В обмінниках європейська валюта втратила 25 копійок і торгується по 51,25 грн.

Банківські лідери: у "Приваті" долар по 43,95 грн, "Ощад", "Пумб" та Monobank тримають курс вище 44 грн.

Різниця курсів: Купити валюту в обмінниках сьогодні вигідніше, ніж у більшості великих банків.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках 6 березня тримається на рівні 43,85 гривень при покупці. Це на 32 копійки нижче, ніж курс вчора вранці. Здати ж валюту сьогодні можна за середнім курсом в 43,60 (-20 коп) гривні.

Станом на ранок курс європейської валюти при покупці опустився на 25 копійок - до 51,25 гривень. Здати валюту можна за курсом у 50,90 (-25 коп) гривень.

Курс валют на 6 березня: долар впав нижче 44 гривень, в обмінниках нові ціни

Фото: курс валют на 6 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні також знизився, проте залишається вищим, ніж в обмінниках. Так, купити валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом в 44,05 (-15 коп), а здати по 43,47 (-3 коп).

Євро в банках тримається на рівні 51,19 (-21 коп) гривні при покупці, а здати валюту можно по 50,40 (-15 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долар за курсом у 43,95 (-15 коп) гривні у відділеннях та 44,05 гривні - для карток. Євро ж сьогодні в касі можна купити по 51,15 (-30 коп) гривні, а для карток курс на рівні 51,28 (-27 коп) гривні.

Ощадбанк тримає долар вище 44 гривень як у касах, так і для карток - 44,05 (-10 коп) та 44,10 (-10 коп) відповідно. Для євро курс встановлено на рівні 51,30 (-10 коп) гривні в касах та 51,35 (-10 коп) - безнал.

Monobank продає долар по 44,05 (-16 коп) гривні, а євро - по 51,20 (-7 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні коштує 44,10 (-10 коп) гривні в касах та 43,90 (-10 коп) гривні - для безналу. Євро в "Пумбі" можна купити за курсом у 51,30 (-10 коп) гривню.

Дані наведені у порівнянні з ситуацією на ринку станом на вчорашній ранок.

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні