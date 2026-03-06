ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на 6 марта: доллар упал ниже 44 гривен, в обменниках новые цены

10:30 06.03.2026 Пт
3 мин
За сколько сегодня продают валюту ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 6 марта: доллар упал ниже 44 гривен, в обменниках новые цены Фото: курс доллара перешел к снижению (Getty Images)

Украинские обменники и банки обновили курсы валют. Доллар теряет позиции, приближаясь к отметке 43,80 грн, тогда как евро в обменниках держится выше 51 гривны.

Сколько стоит валюта сегодня в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар бьет рекорды три дня подряд: какой курс дал НБУ на 6 марта и почему дорожает валюта

Главное:

Доллар дешевеет: в обменниках курс покупки упал на 32 копейки (до 43,85 грн), в банках средняя цена - 44,05 грн.

Евро идет вниз: В обменниках европейская валюта потеряла 25 копеек и торгуется по 51,25 грн.

Банковские лидеры: в "Привате" доллар по 43,95 грн, "Ощад", "Пумб" и Monobank держат курс выше 44 грн.

Разница курсов: Купить валюту в обменниках сегодня выгоднее, чем в большинстве крупных банков.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках 6 марта держится на уровне 43,85 гривен при покупке. Это на 32 копейки ниже, чем курс вчера утром. Сдать же валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,60 (-20 коп) гривны.

По состоянию на утро курс европейской валюты при покупке опустился на 25 копеек - до 51,25 гривен. Сдать валюту можно по курсу в 50,90 (-25 коп) гривен.

Курс валют на 6 марта: доллар упал ниже 44 гривен, в обменниках новые цены

Фото: курс валют на 6 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня также снизился, однако остается выше, чем в обменниках. Так, купить валюту в банках сегодня можно по среднему курсу в 44,05 (-15 коп), а сдать по 43,47 (-3 коп).

Евро в банках держится на уровне 51,19 (-21 коп) гривны при покупке, а сдать валюту можно по 50,40 (-15 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар по курсу в 43,95 (-15 коп) гривны в отделениях и 44,05 гривны - для карточек. Евро же сегодня в кассе можно купить по 51,15 (-30 коп) гривны, а для карточек курс на уровне 51,28 (-27 коп) гривны.

Ощадбанк держит доллар выше 44 гривен как в кассах, так и для карт - 44,05 (-10 коп) и 44,10 (-10 коп) соответственно. Для евро курс установлен на уровне 51,30 (-10 коп) гривны в кассах и 51,35 (-10 коп) - безнал.

Monobank продает доллар по 44,05 (-16 коп) гривны, а евро - по 51,20 (-7 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,10 (-10 коп) гривны в кассах и 43,90 (-10 коп) гривны - для безнала. Евро в "Пумбе" можно купить по курсу в 51,30 (-10 коп) гривну.

Данные приведены в сравнении с ситуацией на рынке по состоянию на вчерашнее утро.

Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

