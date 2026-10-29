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Курс валют на 29 жовтня: долар стрімко зростає в обмінниках, але падає у банках

08:59 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 29 жовтня: долар стрімко зростає в обмінниках, але падає у банках Фото: скільки коштує валюта сьогодні (Getty Images)
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У четвер, 29 жовтня, на валютному ринку України спостерігається різноспрямована динаміка. Долар та євро суттєво подорожчали в обмінних пунктах, тоді як у касах більшості комерційних банків готівкова валюта дещо здешевшала.

Скільки коштує валюта в обмінниках і банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 29 жовтня, за даними порталу Мinfin, середній курс долара в обмінниках становить 46,60 (+30 коп) гривень для покупки та 46,29(+29 коп) гривень - для здачі валюти.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,90 (+15 коп) гривень, а здати - по 51,50 (+15 коп) гривні.

Курс валют на 29 жовтня: долар стрімко зростає в обмінниках, але падає у банках
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банка

Середній курс долара в банках для купівлі становить 46,04 (+6 коп) гривні, а здати можна по 45,42 (+4 коп) гривень.

Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,39 (-7 коп) гривню, а здати по 50,64 (-6 коп) гривні.

Курс валют на 29 жовтня: долар стрімко зростає в обмінниках, але падає у банках
Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,85 (-5 коп) гривень, а для карток курс - 45,87 (без змін) гривень. Євро у відділеннях "Привату" можна купити по 51,25 (-15 коп) гривні, а картою - 51,28 (-26 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному застосунку по 45,85 (без змін) гривень, а для карток курс - 46,06 (+1 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,30 (-5 коп) гривню, а карткою -51,50 (-10 коп) гривню.

ПУМБ у відділеннях продає долари по 46,10 (без змін) гривень, для карток також курс 46,10 (без змін) гривень. Євро в касах банку сьогодні можна купити по 51,40 (-10 коп) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 45,86 (без змін) гривень, а євро - по 51,26 (-14 коп) гривень.

Читайте також: Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 29 жовтня та що чекати від валюти до кінця року

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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