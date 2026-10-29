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Курс валют на 29 октября: доллар стремительно растет в обменниках, но падает в банках

08:59 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 29 октября: доллар стремительно растет в обменниках, но падает в банках Фото: сколько стоит валюта сегодня (Getty Images)
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В четверг, 29 октября, на валютном рынке Украины наблюдается разнонаправленная динамика. Доллар и евро существенно подорожали в обменных пунктах, тогда как в кассах большинства коммерческих банков наличная валюта подешевела.

Сколько стоит валюта в обменниках и банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 29 октября, по данным портала Мinfin, средний курс доллара в обменниках составляет 46,60 (+30 коп.) гривен для покупки и 46,29 (+29 коп.) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,90 (+15 коп) гривен, а сдать – по 51,50 (+15 коп) гривны.

Курс валют на 29 октября: доллар стремительно растет в обменниках, но падает в банках
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют у банка

Средний курс доллара в банках для покупки составляет 46,04 (+6 коп.) гривны, а сдать можно по 45,42 (+4 коп.) гривен.

Евро в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,39 (-7 коп) гривну, а сдать по 50,64 (-6 коп) гривны.

Курс валют на 29 октября: доллар стремительно растет в обменниках, но падает в банках
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,85 (-5 коп) гривен, а для карт курс - 45,87 (без изменений) гривен. Евро в отделениях "Привата" можно купить по 51,25 (-15 коп) гривны, а картой – 51,28 (-26 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,85 (без изменений) гривен, а для карт курс - 46,06 (+1 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,30 (-5 коп) гривну, а картой -51,50 (-10 коп) гривну.

ПУМБ в отделениях продает доллары по 46,10 (без изменений) гривен, для карт также курс 46,10 (без изменений) гривен. Евро в кассах банка сегодня можно купить по 51,40 (-10 коп.) гривен.

"Монобанк" сегодня продает доллары по 45,86 (без изменений) гривен, а евро – по 51,26 (-14 коп) гривен.

Читайте также: Доллар и евро пошли вниз: курс НБУ на 29 октября и что ждать от валюты до конца года

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