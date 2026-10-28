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Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 29 жовтня та що чекати від валюти до кінця року

16:10 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 29 жовтня та що чекати від валюти до кінця року Фото: НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 29 жовтня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро на четвер, 29 жовтня. Американська та європейська валюти трохи подешевшали.

Який курс валют встановив регулятор та що чекати від курсу до кінця року, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курс валют НБУ

На четвер, 29 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,59 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 1 копійку – 28 жовтня її курс становив 45,60 гривні.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на рівні 50,76 гривні. За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,85 гривні.

Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 29 жовтня та що чекати від валюти до кінця року
Фото: курс валют НБУ на 29 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Яким буде курс долара найближчим часом та до кінця року

Як розповів у коментарі для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, короткострокову динаміку долара передбачити складно, оскільки вона значною мірою залежить від рішень Національного банку України. Валюта може як продовжити дорожчати, так і знову подешевшати.

За словами експерта, раніше долар уже досягав позначки 45 гривень, після чого курс знизився до 44,5 гривні. Тепер американська валюта знову коштує понад 45 гривень, однак подальший напрямок її руху залишається невизначеним.

"Ми пам’ятаємо, що курс уже багато місяців тому дійшов до 45 гривень, а потім відкотився до 44,5 гривні. Зараз знову маємо 45,6 гривні. Що буде далі, невідомо: може бути і 46 гривень, а може знову 44,6 гривні. Це все виключно в руках Національного банку", – сказав Козак.

Водночас довгострокові очікування експерта залишаються незмінними. Він вважає, що наприкінці 2027 року курс долара може становити близько 50 гривень.

"Довгостроковий прогноз поки що не дає причин сумніватися, що наприкінці 2027 року курс буде десь біля 50 гривень. Тобто девальвація становитиме до 10% на рік", – підсумував Козак.

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