Курс валют на 29 квітня: долар в обмінниках пішов угору, а євро в банках дешевшає

Головне:

Долар в обмінниках: Середня ціна продажу піднялася до 43,95 грн (+5 коп.), здати валюту можна по 43,85 грн.

Євро дешевшає: В обмінниках валюта впала на 10 копійок (51,70 грн). У банках середня ціна продажу євро також знизилася до 51,90 грн.

Ощадбанк: Знизив курс долара у застосунку до 44,20 грн, а євро на картках подешевшало до 52,10 грн.

ПриватБанк: Тримає стабільний долар (44,30 грн у касі), проте знизив ціну євро у відділеннях до 51,95 грн.

Monobank та "Пумб": Зберігають найвищі курси продажу долара на рівні 44,40 грн.

Стабільність: У "Пумбі" та Monobank курси євро залишилися майже без змін — 52,10 грн та 52,05 грн відповідно.

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin станом на ранок 29 квітня наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,95 (+5 коп) гривень при купівлі та 43,85 (+5 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,70 (-10 коп) гривню, а здати - по 51,50 (-6 коп) гривні.

Фото: курс валют на 29 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долар за середнім курсом у 44,29 (-1 коп) гривні, а купують - по 43,80 (+3 коп) гривні.

Євро в банках сьогодні в середньому коштує 51,90 (-5 коп) гривню для покупки та 51,30 (без змін) гривню - для здачі.

ПриватБанк продає долари по 44,30 (без змін) гривні у відділеннях та 44,44 (без змін) гривні - для карток. Євро у касах банку можна купити по 51,95 (-10 коп) гривні, а безнал - 52,08 (без змін) гривні.

Ощадбанк тримає курс долара на рівні 44,20 (-5 коп) гривень у мобільному застосунку та 44,35 (-5 коп) гривні - для карток. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,95 (-5 коп) гривні, а карткою - 52,10 (-10 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні коштує 44,40 (без змін) гривні в касі та 44,20 (без змін) гривні - карткою. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,10 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні тримає курс продажу долара на рівні 44,40 (без змін) гривень, а євро - 52,05 (-2 коп) гривні.

Коротке резюме на сьогодні:

Якщо ви хочете купити валюту, сьогодні найменші "цінники" в обмінниках. Якщо ж ви віддаєте перевагу банкам, то найпривабливішим є Ощадбанк (для долара) та ПриватБанк (для євро у відділеннях).

Monobank та ПУМБ наразі тримають одні з найвищих курсів продажу долара - 44,40 грн.