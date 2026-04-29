Курс валют на 29 апреля: доллар в обменниках пошел вверх, а евро в банках дешевеет

Ситуация с валютой утром среды изменилась: евро в украинских банках начало терять в цене, тогда как доллар в обменниках демонстрирует рост.
Главное:
Портал Minfin по состоянию на утро 29 апреля приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,95 (+5 коп) гривен при покупке и 43,85 (+5 коп) гривны - для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (-10 коп) гривну, а сдать - по 51,50 (-6 коп) гривны.
Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,29 (-1 коп) гривны, а покупают - по 43,80 (+3 коп) гривны.
Евро в банках сегодня в среднем стоит 51,90 (-5 коп) гривну для покупки и 51,30 (без изменений) гривну - для сдачи.
ПриватБанк продает доллары по 44,30 (без изменений) гривны в отделениях и 44,44 (без изменений) гривны - для карточек. Евро в кассах банка можно купить по 51,95 (-10 коп) гривны, а безнал - 52,08 (без изменений) гривны.
Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,20 (-5 коп) гривен в мобильном приложении и 44,35 (-5 коп) гривны - для карт. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,95 (-5 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (-10 коп) гривны.
В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,40 (без изменений) гривны в кассе и 44,20 (без изменений) гривны - картой. Евро в отделениях банка можно купить по 52,10 (без изменений) гривны.
Monobank сегодня держит курс продажи доллара на уровне 44,40 (без изменений) гривен, а евро - 52,05 (-2 коп) гривны.
Краткое резюме на сегодня:
Если вы хотите купить валюту, сегодня самые маленькие "ценники" в обменниках. Если же вы отдаете предпочтение банкам, то самым привлекательным является Ощадбанк (для доллара) и ПриватБанк (для евро в отделениях).
Monobank и ПУМБ пока держат одни из самых высоких курсов продажи доллара - 44,40 грн.
