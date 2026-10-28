Курс валют на 28 жовтня: долар додає в ціні, євро дешевшає у банках

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 28 жовтня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 46,30 (+20 коп) гривень для покупки та 46 (+20 коп) гривень - прожад валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,75 (+5 коп) гривень, а здати - по 51,35 (без змін) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для покупки становить 45,98 (+3 коп) гривень, а здати валюту можна по 45,38 (+8 коп) гривень. Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,46 (-4 коп) гривень, а здати - по 50,70 (+5 коп) гривень.

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні в касах продає долар по 45,90 (+5 коп) гривень, а для карток курс - 45,87 (без змін) гривень. Євро в "Приваті" в касах продають по 51,40 (-5 коп) гривень, а карткою можна купити по 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,85 (без змін) гривень, а для карток - 46,05 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,35 (-10 коп) гривень, а карткою - 51,60 (-15 коп) гривень.

ПУМБ продає долари у відділеннях банку по 46 (+10 коп) гривень, комерційний курс також становить 46 (+10 коп) гривень. Євро в касах ПУМБу можна купити по 51,50 (+10 коп) гривні.

"Монобанк" продає долари по 45,86 (+1 коп) гривень, а євро - по 51,40 (-10 коп) гривні.