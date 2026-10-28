Курс валют на 28 жовтня: долар додає в ціні, євро дешевшає у банках

У середу, 28 жовтня, на готівковому валютному ринку України спостерігається зростання вартості американської валюти. Долар додає у ціні як в обмінних пунктах, так і в касах більшості комерційних банків, тоді як динаміка євро залишається різноспрямованою.
Скільки коштує валюта в обмінниках та банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Станом на ранок 28 жовтня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 46,30 (+20 коп) гривень для покупки та 46 (+20 коп) гривень - прожад валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,75 (+5 коп) гривень, а здати - по 51,35 (без змін) гривень.
Середній курс долара в банках для покупки становить 45,98 (+3 коп) гривень, а здати валюту можна по 45,38 (+8 коп) гривень. Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,46 (-4 коп) гривень, а здати - по 50,70 (+5 коп) гривень.
ПриватБанк сьогодні в касах продає долар по 45,90 (+5 коп) гривень, а для карток курс - 45,87 (без змін) гривень. Євро в "Приваті" в касах продають по 51,40 (-5 коп) гривень, а карткою можна купити по 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,85 (без змін) гривень, а для карток - 46,05 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,35 (-10 коп) гривень, а карткою - 51,60 (-15 коп) гривень.
ПУМБ продає долари у відділеннях банку по 46 (+10 коп) гривень, комерційний курс також становить 46 (+10 коп) гривень. Євро в касах ПУМБу можна купити по 51,50 (+10 коп) гривні.
"Монобанк" продає долари по 45,86 (+1 коп) гривень, а євро - по 51,40 (-10 коп) гривні.
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