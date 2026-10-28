Курс валют на 28 октября: доллар прибавляет в цене, евро дешевеет в банках

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 28 октября портал Мinfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 46,30 (+20 коп) гривен для покупки и 46 (+20 коп) гривен - продаж валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,75 (+5 коп) гривен, а сдать - по 51,35 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках для покупки составляет 45,98 (+3 коп.) гривен, а сдать валюту можно по 45,38 (+8 коп.) гривен. Евро в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,46 (-4 коп) гривен, а сдать - по 50,70 (+5 коп) гривен.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня в кассах продает доллар по 45,90 (+5 коп) гривен, а для карт курс - 45,87 (без изменений) гривен. Евро в "Привате" в кассах продают по 51,40 (-5 коп) гривен, а картой можно купить по 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,85 (без изменений) гривен, а для карточек - 46,05 (без изменений) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,35 (-10 коп) гривен, а картой - 51,60 (-15 коп) гривен.

ПУМБ продает доллары в отделениях банка по 46 (+10 коп.) гривен, коммерческий курс также составляет 46 (+10 коп.) гривен. Евро в кассах ПУМБ можно купить по 51,50 (+10 коп) гривны.

"Монобанк" продает доллары по 45,86 (+1 коп) гривен, а евро - по 51,40 (-10 коп) гривны.