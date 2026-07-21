Курс валют на 21 липня: як обмінники та банки переписали "цінники" на долар та євро

Вранці у вівторок, 21 липня, ситуація на валютному ринку України демонструє помірну стабільність із незначними коливаннями. Поки обмінники та комерційні банки переписують цінники на купівлю та продаж долара й євро, курси провідних фінустанов тримаються поблизу попередніх показників.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі дещо зріс (44,74 грн), тоді як євро знизився (купівля по 51,38 грн).

Середній курс долара для купівлі дещо зріс (44,74 грн), тоді як євро знизився (купівля по 51,38 грн). Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 44,91 грн, а євро – 51,46 грн.

Комерційні банки демонструють мінімальні коливання – середній курс продажу долара становить 44,91 грн, а євро – 51,46 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 44,90 грн, Ощадбанк – по 44,90-45 грн, Monobank – по 44,80 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 21 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,74 (+2 копійки) гривень для покупки та 44,63 (+3 копійки) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,38 (-2 копійки) гривень, а здати – по 51,20 (без змін) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,91 (+4 коп) гривень, а купують – по 44,43 (+1 коп) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,46 (-1 копійка) гривні, а здати – по 50,83 (-5 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 21 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,90 (+5 копійок) гривень, а курс для карток – 45 (+16 копійок) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (без змін) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,90 (+5 копійок) гривень, а для карток – 45 (+5 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,50 (без змін) гривні, а карткою – 51,65 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45 (без змін) гривень, а картою – 44,80 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 44,80 (без змін) гривні, а євро – по 51,47 (-7 копійок) гривні.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 21 липня: