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Курс валют на 21 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро

10:08 21.07.2026 Вт
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Курс валют на 21 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Утром во вторник, 21 июля ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует умеренную стабильность с незначительными колебаниями. Пока обменники и коммерческие банки переписывают ценники на покупку и продажу доллара и евро, курсы ведущих банков держатся вблизи предыдущих показателей.

Сколько сегодня стоят главные валюты и сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки вырос (44,74 грн), тогда как евро снизился (покупка по 51,38 грн).
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания – средний курс продажи доллара составляет 44,91 грн, а евро – 51,46 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 44,90 грн, Ощадбанк – по 44,90-45 грн, Monobank – по 44,80 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 21 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,74 (+2 копейки) гривен для покупки и 44,63 (+3 копейки) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,38 (-2 копейки) гривен, а сдать – по 51,20 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,91 (+4 коп) гривен, а покупают – по 44,43 (+1 коп) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,46 (-1 копейку) гривны, а сдать – по 50,83 (-5 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 21 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 21 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 (+5 копеек) гривен, а курс для карт – 45 (+16 копеек) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (без изменений) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,90 (+5 копеек) гривен, а для карт – 45 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (без изменений) гривны, а картой – 51,65 (без изменений) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45 (без изменений) гривен, а картой – 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 44,80 (без изменений) гривны, а евро – по 51,47 (-7 копеек) гривны.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 21 июля:

  • Monobank: 4 480 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 900 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 500 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 900 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 500 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 500 грн
  • ПУМБ (карты): 4 480 грн.
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