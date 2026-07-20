Курс валют на 20 липня: як обмінники та банки переписали "цінники" на долар та євро

Вранці у понеділок, 20 липня, ситуація на валютному ринку України демонструє помірну стабільність із незначними коливаннями. Поки обмінники та комерційні банки переписують цінники на купівлю та продаж долара й євро, курси провідних фінустанов тримаються поблизу попередніх показників.
Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 20 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 (+2 коп) гривень для покупки та 44,60 (без змін) гривень - для здачи валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (без змін) гривень, а здати - по 51,20 (без змін) гривень.
Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,87 (-4 коп) гривень, а купують - по 44,42 (-1 коп) гривні.
Євро ж в банках можна купити по 51,47 (-6 коп) гривні, а здати - по 50,88 (+1 коп) гривень.
Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (без змін) гривень, а курс для карток - 44,84 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (-10 коп) гривень, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 (без змін) гривень, а для карток - 44,95 (без змін) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,50 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,65 (-5 коп) гривень.
ПУМБ продає долари в касах по 45 (без змін) гривень, а картою - 44,80 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.
Monobank продає долари по 44,80 (без змін) гривні, а євро - по 51,54 (без змін) гривні.
Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 20 липня:
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