Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро

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Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки вырос (44,72 грн), тогда как евро остается стабильным (покупка по 51,40 грн).

Средний курс доллара для покупки вырос (44,72 грн), тогда как евро остается стабильным (покупка по 51,40 грн). Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания - средний курс продажи доллара составляет 44,87 грн, а евро - 51,47 грн.

Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания - средний курс продажи доллара составляет 44,87 грн, а евро - 51,47 грн. Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 44,85 грн, Ощадбанк - по 44,85-44,95 грн, Monobank - по 44,80 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 20 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 (+2 коп.) гривен для покупки и 44,60 (без изменений) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (без изменений) гривен, а сдать - по 51,20 (без изменений) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,87 (-4 коп) гривен, а покупают – по 44,42 (-1 коп) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,47 (-6 коп) гривны, а сдать - по 50,88 (+1 коп) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (без изменений) гривен, а курс для карточек - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (-10 коп) гривен, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 (без изменений) гривен, а для карточек - 44,95 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (-5 коп) гривны, а картой - 51,65 (-5 коп) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45 (без изменений) гривен, а картой - 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 44,80 (без изменений) гривны, а евро - по 51,54 (без изменений) гривны.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 20 июля: