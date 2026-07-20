Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро

Утром в понедельник, 20 июля, ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует умеренную стабильность с незначительными колебаниями. Пока обменники и коммерческие банки переписывают ценники на покупку и продажу доллара и евро, курсы ведущих банков держатся вблизи предыдущих показателей.
Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на утро 20 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 (+2 коп.) гривен для покупки и 44,60 (без изменений) гривен - для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (без изменений) гривен, а сдать - по 51,20 (без изменений) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,87 (-4 коп) гривен, а покупают – по 44,42 (-1 коп) гривны.
Евро же в банках можно купить по 51,47 (-6 коп) гривны, а сдать - по 50,88 (+1 коп) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (без изменений) гривен, а курс для карточек - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (-10 коп) гривен, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 (без изменений) гривен, а для карточек - 44,95 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (-5 коп) гривны, а картой - 51,65 (-5 коп) гривен.
ПУМБ продает доллары в кассах по 45 (без изменений) гривен, а картой - 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 44,80 (без изменений) гривны, а евро - по 51,54 (без изменений) гривны.
Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 20 июля:
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