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Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро

08:59 20.07.2026 Пн
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Утром в понедельник, 20 июля, ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует умеренную стабильность с незначительными колебаниями. Пока обменники и коммерческие банки переписывают ценники на покупку и продажу доллара и евро, курсы ведущих банков держатся вблизи предыдущих показателей.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки вырос (44,72 грн), тогда как евро остается стабильным (покупка по 51,40 грн).
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют минимальные колебания - средний курс продажи доллара составляет 44,87 грн, а евро - 51,47 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 44,85 грн, Ощадбанк - по 44,85-44,95 грн, Monobank - по 44,80 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 20 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 (+2 коп.) гривен для покупки и 44,60 (без изменений) гривен - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (без изменений) гривен, а сдать - по 51,20 (без изменений) гривен.

Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали &quot;ценники&quot; на доллар и евро

Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,87 (-4 коп) гривен, а покупают – по 44,42 (-1 коп) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,47 (-6 коп) гривны, а сдать - по 50,88 (+1 коп) гривен.

Курс валют на 20 июля: как обменники и банки переписали &quot;ценники&quot; на доллар и евро

Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (без изменений) гривен, а курс для карточек - 44,84 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (-10 коп) гривен, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 (без изменений) гривен, а для карточек - 44,95 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (-5 коп) гривны, а картой - 51,65 (-5 коп) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45 (без изменений) гривен, а картой - 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 44,80 (без изменений) гривны, а евро - по 51,54 (без изменений) гривны.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 20 июля:

  • Monobank: 4 480 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 485 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 484 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 485 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 495 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 500 грн
  • ПУМБ (карты): 4 480 грн
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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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