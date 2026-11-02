Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар та євро в обмінниках і банках

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Мinfin, станом на ранок 2 листопада середній курс долара в обмінниках для купівлі становить 46,93 гривні, а здати можна за курсом у 46,50 гривень. У порівнянні з ранком п'ятниці, 30 жовтня, валюта здорожчала на 45 та 34 копійок відповідно.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 52 гривні, а здати - по 51,70 гривні. Це дорожче за дані ранку п'ятниці на 30 та 40 копійок відповідно.

Фото: курс валют в обмінниках 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають американську валюту за середнім курсом у 46,04 (+1 коп) гривні, а здати можна по 45,19 (-5 коп) гривень.

Євро в банках сьогодні продають за середнім курсом у 51,37 (-3 коп) гривні, а здати можна по 50,42 (-8 коп) гривні.

Фото: курс валют в банках 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 45,95 (-4 коп) гривень, а карткою - 45,87 (без змін) гривень. Євро в касах банку можна купити по 51,30 (без змін) гривні, а карткою - 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає американську валюту по 45,80 (-5 коп) гривень, а карткою - 45,95 (-10 коп) гривень. Євро у додатку можна купити по 51,30 (без змін) гривні, а карткою - 51,45 (-5 коп) гривень.

ПУМБ продає долари у відділеннях по 45,80 (-20 коп) гривень, такий же курс у 45,80 (-20 коп) гривень тримається і для операцій карткою. Євро в касах можна купити по 51,30 (без змін) гривні.

"Монобанк" продає сьогодні долари по 45,85 (-1 коп) гривень, а євро - по 51,27 (без змін) гривні.