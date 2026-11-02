Курс валют на 2 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках

Курс валют в обменниках

По данным портала Мinfin, по состоянию на утро 2 ноября средний курс доллара в обменниках на покупку составляет 46,93 гривны, а сдать можно по курсу в 46,50 гривен. По сравнению с утром пятницы, 30 октября валюта подорожала на 45 и 34 копеек соответственно.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 52 гривны, а сдать - по 51,70 гривны. Это дороже данных утра пятницы на 30 и 40 копеек соответственно.

Фото: курс валют в обменниках 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают американскую валюту по среднему курсу в 46,04 (+1 коп) гривны, а сдать можно по 45,19 (-5 коп) гривен.

Евро в банках сегодня продают по среднему курсу в 51,37 (-3 коп) гривны, а сдать можно по 50,42 (-8 коп) гривны.

Фото: курс валют в банках 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 45,95 (-4 коп) гривен, а картой - 45,87 (без изменений) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,30 (без изменений) гривны, а картой - 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает американскую валюту по 45,80 (-5 коп) гривен, а картой - 45,95 (-10 коп) гривен. Евро в приложении можно купить по 51,30 (без изменений) гривны, а картой - 51,45 (-5 коп) гривен.

ПУМБ продает доллары в отделениях по 45,80 (-20 коп) гривен, такой же курс в 45,80 (-20 коп) гривен держится и для операций картой. Евро в кассах можно купить по 51,30 (без изменений) гривны.

"Монобанк" продает сегодня доллары по 45,85 (-1 коп) гривен, а евро - по 51,27 (без изменений) гривны.