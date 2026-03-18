Курс валют на 18 березня: долар та євро йдуть униз - за скільки продають в банках та обмінниках

У середу, 18 березня, гривня продовжує зміцнюватися на готівковому ринку. Слідом за офіційним курсом НБУ, ціни в обмінниках та касах найбільших банків також пішли вниз.
Читайте також: Долар впав нижче психологічної межі: курс НБУ на 18 березня та що робити зі старими купюрами
Головне:
Портал Minfin наводить середній курс долара в обмінника станом на ранок 18 березня на рівні 44,30 (-10 коп) гривні при покупці та 44,15 (-10 коп) гривні - при здачі валюти.
Середній курс євро сьогодні вранці становить 51,25 (-10 коп) гривню при покупці, а здати валюту можна по 51 (-10 коп) гривні.
Фото: курс валют на 18 березня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,35 (-5 коп) гривень при покупці та 43,80 (-10 коп) гривні - для здачі валюти.
Євро ж в банках можна купити за середнім курсом у 51,09 (-1 коп) гривню, а здати - по 50,35 (без змін) гривень.
У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44,30 гривні у касах та 44,10 гривні - безнал. Євро в касах "Пумбу" можна купити по 51,10 гривні.
В monobank долар продають по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.
У касах ПриватБанку долар можна купити по 44,10 гривень в касах, а по безналу - 44,24 гривні. Євро в касі "Привату" можна купити по 50,95 гривень, а для карток - 51,02 гривня.
В Ощадбанку при оплаті карткою курс для покупки становить 44,35 гривні, для мобільного "Ощаду" - 44,2 гривні. Курс євро для карток - 51,20 гривня, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.
