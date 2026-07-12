Курс валют 12 липня: скільки коштують 100 доларів сьогодні та як на ціну впливає паливо

Станом на неділю, 12 липня, валютний ринок залишається стабільним, а долар в обмінниках тримається в межах 44,60 грн. Попри спокійний курс, експерти попереджають, що головним фактором ризику для гривні зараз стає ситуація на ринку пального.
Скільки сьогодні коштує 100 доларів у банках та як пальне впливає на курс - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
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За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках 12 липня тримається на рівні 44,60 гривень для покупки та 44,52 гривні для здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні обійдеться в середньому у 51,25 гривні для покупки та 51,10 гривні - для здачі валюти.
Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,65 гривні, для карток - 44,80 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,20 гривні, а для карток - 51,40 гривню.
ПриватБанк у додатку "Приват24" пропонує курс долара для покупки на рівні 44,84 гривень, а за євро доведеться заплатити 51,28 гривню.
Monobank продає долари по 44,69 гривні, а євро - по 51,20 гривні.
Для зручності ми порахували, скільки гривень знадобиться для купівлі 100 доларів в популярних банках та обмінниках за актуальним курсом продажу:
Вказані суми є орієнтовними та базуються на актуальних курсах продажу валюти в мобільних додатках банків.
Як пояснив в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, Нацбанк продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку та згладжувати дисбаланси на міжбанку.
Як зазначив Лєсовий, хоча системного дефіциту пального немає, цей чинник залишається ключовим для ринку. Ціни на пальне впливають на логістику та імпортний попит, що опосередковано створює тиск на гривню. Будь-які логістичні чи інфраструктурні складнощі можуть ситуативно впливати на поведінку споживачів та інфляційні очікування.
Загалом наступний тиждень прогнозується як відносно спокійний, а головним завданням для регулятора залишається недопущення курсової нервовості.
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