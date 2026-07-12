Курс валют 12 июля: сколько стоят 100 долларов сегодня и как на цену влияет топливо

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Курс валют: Доллар сегодня колеблется в пределах 44,60-44,84 грн (курс продаж банками и обменниками).

Доллар сегодня колеблется в пределах 44,60-44,84 грн (курс продаж банками и обменниками). Стоимость 100 долларов: Покупка сотни долларов в банках и обменниках обойдется ориентировочно в 4460 - 4484 грн.

Покупка сотни долларов в банках и обменниках обойдется ориентировочно в 4460 - 4484 грн. Прогноз на неделю: НБУ сохраняет контроль над ситуацией, ожидаемый диапазон для доллара - 44,4-45 грн, для евро - 51-52,5 грн.

НБУ сохраняет контроль над ситуацией, ожидаемый диапазон для доллара - 44,4-45 грн, для евро - 51-52,5 грн. Риски: Несмотря на стабильность, ключевым фактором влияния на гривну остаются цены на топливо, определяющие логистические расходы и спрос на валюту.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках 12 июля держится на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,52 гривны для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня обойдется в среднем в 51,25 грн для покупки и 51,10 грн - для сдачи валюты.

Курс валют в банках

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 гривны, для карточек - 44,80 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,20 гривны, а для карточек - 51,40 гривны.

ПриватБанк в приложении "Приват24" предлагает курс доллара для покупки на уровне 44,84 гривны, а за евро придется заплатить 51,28 гривны.

Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 гривны.

Сколько стоит 100 долларов сегодня?

Для удобства мы посчитали, сколько гривен понадобится для покупки 100 долларов в популярных банках и обменниках по актуальному курсу продаж:

ПриватБанк (карточный курс): 4 484 грн

Monobank: 4 469 грн

Ощадбанк (карточный курс): 4 480 грн

Средний курс в обменниках: 4 460 грн

Указанные суммы ориентировочные и базируются на актуальных курсах продажи валюты в мобильных приложениях банков.

Валютный рынок: прогнозы на неделю

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке и сглаживать дисбалансы на межбанке.

Доллар: Ожидается стабильность в узком диапазоне 44,4-45 грн .

Ожидается стабильность в узком диапазоне . Евро: Базовый коридор прогнозируется на уровне 51-52,5 грн . Стоимость будет зависеть как от курса гривны к доллару, так и от ситуации в паре EUR/USD на мировых рынках.

Базовый коридор прогнозируется на уровне . Стоимость будет зависеть как от курса гривны к доллару, так и от ситуации в паре EUR/USD на мировых рынках. Интервенции НБУ: Регулятор будет оставаться активным участником рынка. В случае преобладания спроса над предложением, объем поддержки гривни может составить около 900 млн долларов в неделю.

Регулятор будет оставаться активным участником рынка. В случае преобладания спроса над предложением, объем поддержки гривни может составить около 900 млн долларов в неделю. Наличный курс: Обменники и дальше будут ориентироваться на межбанк, поэтому резких скачков или значительного отрыва курсов не ожидается.

Главный фактор риска - топливо

Как отметил Лесовой, хотя системного дефицита топлива нет, этот фактор остается ключевым для рынка. Цены на топливо влияют на логистику и импортный спрос, что косвенно оказывает давление на гривну. Любые логистические или инфраструктурные сложности могут оказывать ситуативное влияние на поведение потребителей и инфляционные ожидания.

В общем, следующая неделя прогнозируется как относительно спокойная, а главной задачей для регулятора остается недопущение курсовой нервозности.