Курс валют 12 июля: сколько стоят 100 долларов сегодня и как на цену влияет топливо

По состоянию на воскресенье, 12 июля, валютный рынок остается стабильным, а доллар в обменниках держится в пределах 44,60 грн. Несмотря на спокойный курс, эксперты предупреждают, что главным фактором риска для гривни сейчас становится ситуация на топливном рынке.
Сколько сегодня стоит 100 долларов в банках и как горючее влияет на курс – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках 12 июля держится на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,52 гривны для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня обойдется в среднем в 51,25 грн для покупки и 51,10 грн - для сдачи валюты.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 гривны, для карточек - 44,80 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,20 гривны, а для карточек - 51,40 гривны.
ПриватБанк в приложении "Приват24" предлагает курс доллара для покупки на уровне 44,84 гривны, а за евро придется заплатить 51,28 гривны.
Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 гривны.
Для удобства мы посчитали, сколько гривен понадобится для покупки 100 долларов в популярных банках и обменниках по актуальному курсу продаж:
Указанные суммы ориентировочные и базируются на актуальных курсах продажи валюты в мобильных приложениях банков.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке и сглаживать дисбалансы на межбанке.
Как отметил Лесовой, хотя системного дефицита топлива нет, этот фактор остается ключевым для рынка. Цены на топливо влияют на логистику и импортный спрос, что косвенно оказывает давление на гривну. Любые логистические или инфраструктурные сложности могут оказывать ситуативное влияние на поведение потребителей и инфляционные ожидания.
В общем, следующая неделя прогнозируется как относительно спокойная, а главной задачей для регулятора остается недопущение курсовой нервозности.
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