RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Курс валют 12 июля: сколько стоят 100 долларов сегодня и как на цену влияет топливо

12:32 12.07.2026 Вс
3 мин
Какой курс доллара ожидается с понедельника
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоят доллар на евро 12 июля (коллаж РБК-Украина)

По состоянию на воскресенье, 12 июля, валютный рынок остается стабильным, а доллар в обменниках держится в пределах 44,60 грн. Несмотря на спокойный курс, эксперты предупреждают, что главным фактором риска для гривни сейчас становится ситуация на топливном рынке.

Сколько сегодня стоит 100 долларов в банках и как горючее влияет на курс – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс валют: Доллар сегодня колеблется в пределах 44,60-44,84 грн (курс продаж банками и обменниками).
  • Стоимость 100 долларов: Покупка сотни долларов в банках и обменниках обойдется ориентировочно в 4460 - 4484 грн.
  • Прогноз на неделю: НБУ сохраняет контроль над ситуацией, ожидаемый диапазон для доллара - 44,4-45 грн, для евро - 51-52,5 грн.
  • Риски: Несмотря на стабильность, ключевым фактором влияния на гривну остаются цены на топливо, определяющие логистические расходы и спрос на валюту.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках 12 июля держится на уровне 44,60 гривен для покупки и 44,52 гривны для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня обойдется в среднем в 51,25 грн для покупки и 51,10 грн - для сдачи валюты.

Курс валют в банках

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,65 гривны, для карточек - 44,80 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" обойдется в 51,20 гривны, а для карточек - 51,40 гривны.

ПриватБанк в приложении "Приват24" предлагает курс доллара для покупки на уровне 44,84 гривны, а за евро придется заплатить 51,28 гривны.

Monobank продает доллары по 44,69 гривны, а евро - по 51,20 гривны.

Сколько стоит 100 долларов сегодня?

Для удобства мы посчитали, сколько гривен понадобится для покупки 100 долларов в популярных банках и обменниках по актуальному курсу продаж:

  • ПриватБанк (карточный курс): 4 484 грн
  • Monobank: 4 469 грн
  • Ощадбанк (карточный курс): 4 480 грн
  • Средний курс в обменниках: 4 460 грн

Указанные суммы ориентировочные и базируются на актуальных курсах продажи валюты в мобильных приложениях банков.

Валютный рынок: прогнозы на неделю

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке и сглаживать дисбалансы на межбанке.

  • Доллар: Ожидается стабильность в узком диапазоне 44,4-45 грн.
  • Евро: Базовый коридор прогнозируется на уровне 51-52,5 грн. Стоимость будет зависеть как от курса гривны к доллару, так и от ситуации в паре EUR/USD на мировых рынках.
  • Интервенции НБУ: Регулятор будет оставаться активным участником рынка. В случае преобладания спроса над предложением, объем поддержки гривни может составить около 900 млн долларов в неделю.
  • Наличный курс: Обменники и дальше будут ориентироваться на межбанк, поэтому резких скачков или значительного отрыва курсов не ожидается.

Главный фактор риска - топливо

Как отметил Лесовой, хотя системного дефицита топлива нет, этот фактор остается ключевым для рынка. Цены на топливо влияют на логистику и импортный спрос, что косвенно оказывает давление на гривну. Любые логистические или инфраструктурные сложности могут оказывать ситуативное влияние на поведение потребителей и инфляционные ожидания.

В общем, следующая неделя прогнозируется как относительно спокойная, а главной задачей для регулятора остается недопущение курсовой нервозности.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинансыКурс доллараКурс евро