ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на 10 апреля: где сегодня самый дешевый доллар и за сколько реально купить евро

09:50 10.04.2026 Пт
2 мин
Какой курс установили ПриватБанк, Ощадбанк и monobank сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 10 апреля: где сегодня самый дешевый доллар и за сколько реально купить евро Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

По состоянию на 10 апреля средний курс доллара в банках просел еще на несколько копеек, тогда как евро снова пошло вверх. В то время как обменники держат цену доллара стабильной, за евро уже просят почти на 25 копеек больше.

По какому курсу сегодня продают валюту через мобильные приложения и в отделениях крупнейших банков Украины - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в банках: средняя покупка - 43,72 грн (-3 коп.), продажа - 43,24 грн.
  • Евро в банках: курс продажи вырос до 51,20 грн (+16 коп.).
  • Обменники: доллар стабилен (43,55 грн), евро подорожало до 50,95 грн.
  • ПриватБанк и Ощадбанк: держат цену доллара в кассах на уровне 43,70 грн.
  • Онлайн-курс: в monobank доллар стоит 43,85 грн, евро - 51,25 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках утром 10 апреля составляет 43,55 (без изменений) гривны при покупке. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,45 (+5 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 50,95 (+5 коп) гривен, а сдать - по 50,70 (+5 коп) гривен.

Фото: курс валют на 10 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 43,72 (-3 коп) гривны при покупке и 43,24 (-2 коп) гривны при сдаче валюты.

За евро в банках сегодня придется заплатить 51,20 (+16 коп) гривну, а сдать валюту можно по курсу 50,50 (+25 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 43,7 гривны, а для карточек - 43,85 гривны. Евро в "Привате" по безналу можно купить по 51,28 гривны, а в кассах - по 51,2 гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,7 гривны, а для карт курс - 43,85 гривны. Евро в приложении "Ощада" стоит 51,25 гривну, а безнал - 51,4 гривну.

В "Пумбе" доллар можно купить в кассе по 43,8 гривны, а безнал - 43,6 гривны. Евро в банке стоит сегодня 51,2 гривну.

В monobank доллар можно купить по 43,85 гривны, а евро - по 51,25 гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
