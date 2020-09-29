ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс України до ЄС є ще більш актуальним, ніж раніше, - Зеленський

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 10:17
Курс України до ЄС є ще більш актуальним, ніж раніше, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський очікує, що черговий саміт Україна - ЄС, який очікується за тиждень, буде успішним. Він уже провів відеоконференцію з депутатами Європейського парламенту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він розповів про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше", - заявив він.

Україна такоже прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу".

Учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проекту "Голоси: свідчення Голокосту з України".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на порядку денному під час саміту буде широке коло питань. Основною темою має стати питання оновлення Угоди про асоціацію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийЕвросоюзУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся