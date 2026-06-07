Курс на РФ чи Захід? У Вірменії стартували вирішальні парламентські вибори

У Вірменії стартувало загальнонаціональне голосування на виборах до парламенту. Саме новий склад Національних зборів формуватиме майбутній курс країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
Громадяни Вірменії, які перебувають на території країни, можуть проголосувати до 20:00 за місцевим часом. Водночас голосування за кордоном не проводиться.
Центральна виборча комісія Вірменії почне публікувати дані про явку виборців із полудня. Інформація оновлюватиметься кожні три години з певною затримкою.
Очікується, що перші результати голосування почнуть надходити близько 23:00 за місцевим часом із невеликих та віддалених виборчих дільниць. Втім, вони не дозволять оцінити загальну картину голосування.
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Більш зрозумілим розподіл сил у новому парламенті може стати після надходження результатів із великих міст, насамперед із Єревана, де проживає близько третини виборців країни. За оцінками місцевих спостерігачів, це може статися приблизно о 02:00-03:00 ночі.
Онлайн-підрахунок голосів має завершитися до ранку понеділка.
Парламент Вірменії обирають за пропорційною системою - лише за партійними списками. За місця в новому скликанні Національних зборів змагаються 16 партій і два політичні блоки.
Прохідний бар'єр для партій становить 4%, а для виборчих блоків - 8%. Під час підрахунку результатів враховуватимуть лише дійсні бюлетені, тоді як недійсні голоси не впливатимуть на розподіл відсотків між учасниками виборів.
Як пише Bloomberg, ці вибори у Вірменії багато політиків і експертів називають визначальними для подальшого зовнішньополітичного курсу країни. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який перебуває при владі з 2018 року, виступає за поглиблення співпраці з ЄС і США та поступове зменшення залежності від Росії.
Партія Пашиняна "Громадянський договір" змагається, зокрема, з блоком "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна та "Вірменським альянсом" експрезидента Роберта Кочаряна
Напередодні голосування у Вірменії спалахнув скандал навколо одного з фаворитів виборів - опозиційного блоку "Сильна Вірменія" на чолі з вірмено-російським бізнесменом Самвелом Карапетяном. Проєвропейська партія "Республіка" вимагала зняти політсилу з виборів через звинувачення у можливому підкупі виборців.
Втім, Центральна виборча комісія Вірменії одноголосно відхилила цю вимогу, заявивши про відсутність достатніх підстав для дискваліфікації. У результаті "Сильна Вірменія" зберегла право брати участь у парламентських виборах, які відбуваються 7 червня.