Курс на РФ чи Захід? У Вірменії стартували вирішальні парламентські вибори

Громадяни Вірменії, які перебувають на території країни, можуть проголосувати до 20:00 за місцевим часом. Водночас голосування за кордоном не проводиться.

Центральна виборча комісія Вірменії почне публікувати дані про явку виборців із полудня. Інформація оновлюватиметься кожні три години з певною затримкою.

Очікується, що перші результати голосування почнуть надходити близько 23:00 за місцевим часом із невеликих та віддалених виборчих дільниць. Втім, вони не дозволять оцінити загальну картину голосування.

Більш зрозумілим розподіл сил у новому парламенті може стати після надходження результатів із великих міст, насамперед із Єревана, де проживає близько третини виборців країни. За оцінками місцевих спостерігачів, це може статися приблизно о 02:00-03:00 ночі.

Онлайн-підрахунок голосів має завершитися до ранку понеділка.

Парламент Вірменії обирають за пропорційною системою - лише за партійними списками. За місця в новому скликанні Національних зборів змагаються 16 партій і два політичні блоки.

Прохідний бар'єр для партій становить 4%, а для виборчих блоків - 8%. Під час підрахунку результатів враховуватимуть лише дійсні бюлетені, тоді як недійсні голоси не впливатимуть на розподіл відсотків між учасниками виборів.

Курс на Захід чи повернення до РФ

Як пише Bloomberg, ці вибори у Вірменії багато політиків і експертів називають визначальними для подальшого зовнішньополітичного курсу країни. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян, який перебуває при владі з 2018 року, виступає за поглиблення співпраці з ЄС і США та поступове зменшення залежності від Росії.

Партія Пашиняна "Громадянський договір" змагається, зокрема, з блоком "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна та "Вірменським альянсом" експрезидента Роберта Кочаряна