Курс польського злотого зріс до гривні

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 15:59
Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3457 гривень за 1 злотий (+0,0124 грн).
Курс польського злотого зріс до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн).

За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).

Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).

