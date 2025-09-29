ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Курс польского злотого вырос к гривне

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 15:59
UA EN RU
Курс польского злотого вырос к гривне Фото: курс злотого вырос на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3457 гривен за 1 злотый (+0,0124 грн).
Курс польского злотого вырос к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).

За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).

Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Польша
Новости
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Генштаб подтвердил удар по важному заводу в РФ: в "Электродеталь" попали "Нептуны"
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен