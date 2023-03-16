Курс на падіння. Чому дешевшає долар і як довго це може тривати

Тенденція на валютному ринку України останніми тижнями принципово змінилася. Якщо з кінця минулого року та у січні поточного курс долара практично не опускався нижче 40 гривень/долар, то у лютому розпочалося поступове зміцнення гривні. Станом на 14 березня курс вже становив 38,7 гривень/долар.

У Нацбанку зазначають, що ситуація розвивається у позитивному ключі. "У готівковому сегменті валютного ринку ситуація залишається стійкою. Зокрема, з початку року зміцнення готівкового курсу гривні до долара США вже наближається до 5%", - заявив у коментарі РБК-Україна член Ради НБУ Василь Фурман.

Він зазначив, що зміцненню гривні сприяла низка факторів.

Припинився тиск на ринок із боку населення, яке отримало більше доходів наприкінці минулого року за рахунок активізації бюджетних виплат. У лютому 2023 року українці скоротили купівлю валюти на 59,2 млн. доларів порівняно з січнем, коли було куплено 564 млн. доларів.

Зменшився попит на готівкову валюту. Замість купівлі доларів, українці частіше стали конвертувати гривневі вклади в доларові для розміщення на депозитах. Такий інструмент було запроваджено у жовтні 2022 року. За даними НБУ, залишки коштів громадян на депозитах для купівлі іноземної валюти з 1 листопада 2022 року по 6 березня 2023 року щотижня збільшувалися в середньому на 43 млн. доларів.

Відіграв роль у зміцненні гривні і сезонний фактор. Наприкінці зими та на початку весни пропозиція долара на ринку зазвичай збільшується за рахунок аграріїв, яким потрібна гривня для закупівлі палива та посівних матеріалів.

Крім того, Національний банк у 2023 році суттєво підвищив нормативи обов'язкового резервування банками. Це призвело до збільшення ставок за депозитами у гривні та, відповідно, підвищило привабливість гривневих заощаджень.

Міністерство фінансів поступово підвищує ставки за гривневими ОВДП, і зараз максимальна прибутковість цього інструменту становить 19,75% річних.

Також, зазначив Фурман, позитивний вплив на ринок мало успішне виконання моніторингової програми з МВФ та очікування нової кредитної програми .

Золотовалютні резерви НБУ, які на початок березня становили 29 млрд доларів, поки що дозволяють утримувати курс. НБУ в лютому для цього витратив близько 2,5 млрд. доларів. "Але завдяки міжнародній фінансовій допомозі (у січні та лютому Україна отримала понад 6 млрд доларів) ми зможемо й надалі тримати надійно фінансову оборону", - зазначив Фурман.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що НБУ скорочує витрати на підтримку курсу. "За останні два тижні було продано менше 300 млн. доларів, тоді як до цього з початку року продавали понад 600 млн. на тиждень", - зазначив він.

Загалом такі самі причини зміцнення гривні називають і експерти. Керівник служби продажу казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль також вважає, що можливість придбання валюти населенням для розміщення на депозитах позитивно вплинула на баланс попиту та пропозиції готівки та дозволила ринку збалансуватися.

Досить відчутно вплинув на ринок і продаж валюти аграріями. "Така позитивна динаміка вплинула і на девальваційні настрої в цілому, додавши населенню віри в гривню та позбавивши термінових пошуків готівкової валюти "про всяк випадок", – зазначив він у коментарі виданню.

Крім того, поступово підвищуються відсоткові ставки на розміщення гривневих депозитів, що також працює на користь гривні. "У таких умовах наступного тижня очікується продовження плавного зміцнення курсу готівкової гривні", - вважає Крохмаль.

Офіційний курс складає 36,6 гривні за долар. По ньому НБУ купує та продає валюту на міжбанку. Якщо прогнозувати більш віддалену перспективу, то на міжбанківському валютному ринку Крохмаль не очікує на різку зміну курсу, хоча наприкінці року можливе послаблення гривні в межах 10% (держбюджет-2023 розраховувався виходячи з курсу 42,2 гривні за долар у середньому за рік).

"Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою самою, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс залежатиме від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, що точно прогнозувати неможливо", - зазначив він.

Чи порівняється готівковий курс із міжбанківським, залежатиме від подальшого переважання пропозиції готівки на ринку. Або від того, чи зніме НБУ обмеження, і чи буде у банків можливість, як і раніше, трансформувати безготівкову валюту в готівку та пропонувати її населенню.

"Але в будь-якому випадку, надлишок готівкової валюти абсорбуватимуть банки, і курс готівкового долара сильно нижчий від міжбанківського впасти не зможе", – зазначив Крохмаль.

Проте все, що наводить готівковий курс ближче до офіційного – це позитив, вважає Паращій. Він також прогнозує, що незабаром курсових коливань не варто очікувати – кілька тижнів курс буде на нинішньому рівні. Ризиком для курсу можуть бути якісь "негативні сюрпризи" переговорів про продовження терміну дії "зернового коридору".

Дія зернового коридору дала додатковий виторг від експорту зернових та олійних культур у розмірі 1,5 млрд доларів.

Але якщо коридор буде розширено на метали та руду, то це додасть ще 1 млрд доларів. А припинення дії коридору створить дефіцит на міжбанку і, як наслідок, курс долара може збільшитися.



18 березня термін зернової ініціативи, яка дозволяє Україні експортувати сільгосппродукцію Чорним морем, може припинитись, якщо не буде домовленості про її продовження. На цьому етапі Росія погоджується на її продовження лише на 2 місяці. Україна наполягає на безстроковій дії угоди або в найгіршому випадку – на продовженні на 4 місяці.