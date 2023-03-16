Курс на падение. Почему дешевеет доллар и как долго это может длиться

Тенденция на валютном рынке Украины в последние недели принципиально изменилась. Если с конца прошлого года и в январе текущего курс доллара практически не опускался ниже 40 гривен/доллар, то в феврале началось постепенное укрепление гривны. На 14 марта курс уже составлял 38,7 гривен/доллар.

В Нацбанке отмечают, что ситуация развивается в позитивном ключе. "В наличном сегменте валютного рынка ситуация остается устойчивой. В частности, с начала года укрепление наличного курса гривны к доллару США уже приближается к 5%", – заявил в комментарии РБК-Украина член Совета НБУ Василий Фурман.

Он отметил, что укреплению гривны способствовал ряд факторов.

Прекратилось давление на рынок со стороны населения, которое получило больше доходов в конце прошлого года за счет активизации бюджетных выплат. В феврале 2023 года украинцы сократили покупку валюты на 59,2 млн долларов по сравнению с январем, когда было куплено 564 млн долларов.

Уменьшился спрос на наличную валюту. Вместо покупки долларов украинцы чаще стали конвертировать гривневые вклады в долларовые для размещения на депозитах. Такой инструмент был введен в октябре 2022 года. По данным НБУ, остатки средств граждан на депозитах для покупки иностранной валюты с 1 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года еженедельно увеличивались в среднем на 43 млн долларов.

Сыграл роль в укреплении гривны и сезонный фактор. В конце зимы и в начале весны предложение доллара на рынке обычно увеличивается за счет аграриев, которым нужна гривна для закупки топлива и посевных материалов.

Кроме того, Национальный банк в 2023 году существенно повысил нормативы обязательного резервирования банками. Это привело к увеличению ставок по депозитам в гривне и, соответственно, повысило привлекательность гривневых сбережений.

Министерство финансов постепенно повышает ставки по гривневым ОВГЗ, и в настоящее время максимальная доходность этого инструмента составляет 19,75% годовых.

Также, отметил Фурман, позитивное влияние на рынок оказало успешное выполнение мониторинговой программы с МВФ и ожидание новой кредитной программы.

Золотовалютные резервы НБУ, которые на начало марта составляли 29 млрд долларов, пока позволяют удерживать курс. НБУ в феврале на эти цели потратил около 2,5 млрд долларов. "Но благодаря международной финансовой помощи (в январе и феврале Украина получила более 6 млрд долларов) мы сможем и дальше держать надежно финансовую оборону", - отметил Фурман.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что НБУ сокращает расходы на поддержание курса. "За последние две недели было продано менее 300 млн долларов, тогда как до этого с начала года продавали более 600 млн в неделю", – отметил он.

В целом такие же причины укрепления гривны называют и эксперты. Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль тоже считает, что возможность приобретения валюты населением для размещения на депозитах положительно повлияла на баланс спроса и предложения наличных денег и позволила рынку сбалансироваться.

Довольно ощутимо повлияла на рынок и продажа валюты аграриями. "Такая положительная динамика повлияла и на девальвационные настроения в целом, добавив населению веры в гривну и избавив от срочных поисков наличной валюты "на всякий случай", – отметил он в комментарии изданию.

Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что тоже работает в пользу гривны. "В таких условиях на следующей неделе можно ожидать продолжения плавного укрепления курса наличной гривны", – считает Крохмаль.

Официальный курс составляет 36,6 гривен за доллар. По нему НБУ покупает и продает валюту на межбанке. Если прогнозировать более отдаленную перспективу, то на межбанковском валютном рынке Крохмаль не ожидает резкого изменения курса, хотя в конце года возможно ослабление гривны в пределах 10% (госбюджет-2023 рассчитывался исходя из курса 42,2 гривны за доллар в среднем за год).

"Но это не значит, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Так как наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, что точно прогнозировать невозможно", – отметил он.

Сравняется ли наличный курс с межбанковским, будет зависеть от дальнейшего преобладания предложения наличных денег на рынке. Или от того, снимет ли НБУ ограничения, и будет ли у банков возможность по-прежнему трансформировать безналичную валюту в наличную и предлагать ее населению.

"Но в любом случае, излишек наличной валюты будут абсорбировать банки, и курс наличного доллара сильно ниже межбанковского упасть не сможет", – отметил Крохмаль.

Однако все, что приводит наличный курс ближе к официальному – это позитив, считает Паращий. Он тоже прогнозирует, что в скором времени курсовых колебаний ожидать не стоит – несколько недель курс будет на нынешнем уровне. Риском для курса могут быть какие-либо "негативные сюрпризы" переговоров о продлении срока действия "зернового коридора".

Действие зернового коридора дало дополнительную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов.

Но если если коридор будет расширен на металлы и руду, то это добавит еще 1 млрд долларов. А прекращение действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может повыситься.



18 марта срок зерновой инициативы, позволяющей Украине экспортировать сельхозпродукцию через Черное море, может прекратиться, если не будет договоренности о ее продлении. На данном этапе Россия соглашается на ее продление лишь на 2 месяца. Украина настаивает на бессрочном действии соглашения или в худшем случае – на продлении на 4 месяца.