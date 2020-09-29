Курс гривны продолжит падать: аналитик сделал прогноз до конца недели

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На этой неделе курс гривны продолжит ослабевать и к концу недели может даже пересечь отметку 28,5 гривен/доллар. Продажа валюты Нацбанком не сдержит падение курса украинской валюты.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Увеличение возмещения НДС в прошлую пятницу, спрос от нерезидентов на валюту для вывода средств после выплат по ОВГЗ не будут способствовать стабилизации курса, несмотря на продажу валюты НБУ на рынке", - пояснил Котович.

Аналитик напомнил, что за прошедшую неделю курс гривны потерял 0,5% и к концу дня пятницы составил 28,29 гривен/доллар.

"Происходило это при регулярном присутствии НБУ на рынке с продажей валюты, который продал за неделю 160,5 млн долларов, что более чем вдвое превысило показатель предыдущей недели", - отметил эксперт.

В то же время, как пояснил Котович, нерезиденты уменьшили продажу ОВГЗ, но обслуживающие банки могли накапливать валюту для них накануне крупного погашения облигаций, которое состоится в среду, 30 сентября.

Напомним, НБУ на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.