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Курс гривны к доллару на уровне 29,25 будет заморожен по крайней мере до конца войны, - НБУ

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Украина, Суббота 09 апреля 2022 14:47
Курс гривны к доллару на уровне 29,25 будет заморожен по крайней мере до конца войны, - НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс гривны к доллару останется на уровне 29,25 грн/доллар до конца действия военного положения в Украине. Затем Национальный банк Украины постепенно будет снимать валютные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука в эфире национального телемарафона.

"А после нашей победы мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающему обменному курсу", - сказал он.

По его словам, потом НБУ будет снимать административные ограничения, но это будет происходить очень постепенно, чтобы избежать потрясений на рынке.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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