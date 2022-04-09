Курс гривні до долара на рівні 29,25 буде заморожений принаймні до кінця війни, - НБУ

Курс гривні до долара залишиться на рівні 29,25 грн/долар до кінця дії воєнного стану в Україні. Потім Національний банк поступово зніматиме валютні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука в ефірі національного телемарафону.

"А після нашої перемоги ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу", - сказав він.

За його словами, потім НБУ буде знімати адміністративні обмеження, але це буде відбуватися дуже поступово, щоб уникнути потрясінь на ринку.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.