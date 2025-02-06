Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%, - НБУ

За даними НБУ, за останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.

Курс долара в січні

Протягом січня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 13 січня - 42,28 грн/долар. Однак потім НБУ почав знижувати курс. У підсумку за січень курс долара впав на 0,5% - з 42,03 грн/долар до 41,82 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. У першій половині січня курс піднімався вище 43 гривень, а потім почав падати. У підсумку курс за місяць впав 42,50 до 40,00 гривень. На початку лютого падіння курсу долара продовжилося.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні в грудні 2024 року зріс на 0,9% до 42,07 гривень. За рік долар подорожчав на 11,2%.

Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков, зростання курсу долара продовжиться у 2025 році. "Девальвація гривні - це процес, який йде, і зворотного шляху я не бачу", - сказав він.

Плотніков вважає, що купувати долар по 42 гривні можна. "Можна, але в принципі ті, хто повинен був купувати, вони купили по 38 або по 29, у кого була вільна гривня. Якщо у когось вона є, нехай купує, але не так вже й багато цієї вільної гривні", - додав він.