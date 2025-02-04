Долар трохи подешевшав: чи варто купувати валюту зараз

Тенденція до зростання курсу долара до гривні цього року незворотна. У разі наявності вільних коштів можна скористатися тимчасовим зниженням вартості валюти та купити її зараз.

Як зазначив експерт, подорожчання долара продовжиться. "Тому що є параметри, які закладені при формуванні державного бюджету, це середній курс 45 гривень за долар у 2025 році, свідчать про те, що долар буде дорожчати і далі. Тобто девальвація гривні - це процес, який йде, і зворотного шляху я не бачу", - сказав він.

Крім того, є такі позиції, як західна допомога, яка зараховується до державного бюджету, "і державі завжди вигідніше, коли національна одиниця більш дешева, зараховувати цю допомогу, тобто більше зараховувати цієї допомоги", додав Плотніков.

"І інші чинники, абсолютна невизначеність, коли закінчиться війна, на яких умовах, та інше. Все це абсолютно не свідчить про те, що можуть бути зворотні рухи. Тобто долар дорожчає, гривня знецінюється. Я думаю, що ці процеси продовжаться. Можливо, це буде стрибками, можливо, це не буде повільно, але в принципі це рух в один бік", - вважає експерт.

Плотніков зазначив, що населення України зараз не в тому стані, щоб думати про інвестиції, але купувати долар по 42 гривні можна ."Можна, але в принципі ті, хто мав купувати, вони купили по 38 чи по 29, у кого була вільна гривня. Якщо у когось вона є, хай купує, але не так вже й багато цієї вільної гривні", - додав він.

"Якби у нас економіка була на піднесенні, тоді можна було б вести мову про те, що у нас є постійні доходи, прибутки, вільна гривня. Але зараз не ті умови, коли стоять проблеми, що ж зробити з грошима", - вважає економіст.