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Курс євро виріс після триденного падіння

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 17:48
Курс євро виріс після триденного падіння Фото: курс євро виріс на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 червня встановлено на такому рівні: 33,0781 гривень за євро (+0,0146 грн). При цьому курс євро на 7 червня становить 33,0635 гривень за євро.

Курс євро виріс після триденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро виріс після триденного зниження.

Курс євро виріс після триденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 червня встановлено на такому рівні: 27,1923 гривень за 1 долар (-0,0991 грн). При цьому курс долара на 7 червня становить 27,2914 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

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