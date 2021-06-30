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Курс евро вырос после резкого падения накануне

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,34 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июля установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (+0,0445 грн). При этом курс евро на 30 июня составляет 32,3018 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после резкого падения накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,41 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,38 гривен за евро.

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