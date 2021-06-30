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Курс євро виріс після різкого падіння напередодні

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,34 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 липня встановлено на такому рівні: 32,3018 гривень за євро (+0,0445 грн). При цьому курс євро на 30 Червня становить 32,3018 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після різкого падіння напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,38 гривень за євро.

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