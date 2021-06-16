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Курс євро виріс після падіння до багатомісячного мінімуму

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Україна, Середа 16 червня 2021 17:52
Курс євро виріс після падіння до багатомісячного мінімуму Фото: курс євро виріс на 16 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,77 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 червня встановлено на такому рівні: 32,7722 гривень за євро (+0,1556 грн). При цьому курс євро на 16 червня становить 32,6166 гривень за євро.

Курс євро виріс після падіння до багатомісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро виріс після падіння напередодні до мінімуму з серпня 2020 року.

Курс євро виріс після падіння до багатомісячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,85 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,83 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлено на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні курс впав до мінімуму майже за рік.

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