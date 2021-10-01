Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,87 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 4 октября установлен на таком уровне: 30,8716 гривен за евро (+0,0485 грн). При этом курс евро на 1 октября составляет 30,8231 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после того, как он упал до минимума с июля 2020 года.

Скриншот (bank.gov.ua)