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Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года

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Украина, Пятница 01 октября 2021 17:52
Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года Фото: курс евро вырос на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,87 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 октября установлен на таком уровне: 30,8716 гривен за евро (+0,0485 грн). При этом курс евро на 1 октября составляет 30,8231 гривен за евро.

Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после того, как он упал до минимума с июля 2020 года.

Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,87 гривен за евро.

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