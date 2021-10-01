Курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года
Фото: курс евро вырос на 5 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,87 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 4 октября установлен на таком уровне: 30,8716 гривен за евро (+0,0485 грн). При этом курс евро на 1 октября составляет 30,8231 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро вырос после того, как он упал до минимума с июля 2020 года.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,87 гривен за евро.