Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8702- 30,8909 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5650 - 26,5850 грн/доллар, евро 30,7755- 30,7987 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.