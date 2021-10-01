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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 01 октября 2021 17:13
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8702- 30,8909 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 30 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5650 - 26,5850 грн/доллар, евро 30,7755- 30,7987 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,61 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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