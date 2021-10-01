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Курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:52
Курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,87 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 30,8716 гривень за євро (+0,0485 грн). При цьому курс євро на 1 жовтня становить 30,8231 гривень за євро.

Курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після того, як він впав до мінімуму з липня 2020 року.

Курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,89 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,87 гривень за євро.

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