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Курс евро вырос после падения до годового минимума

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 17:52
Курс евро вырос после падения до годового минимума Фото: курс евро вырос на 13 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,21 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 сентября установлен на таком уровне: 31,2153 гривен за евро (+0,1307 грн). При этом курс евро на 24 сентября составляет 31,0846 гривен за евро.

Курс евро вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года.

Курс евро вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,31 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,29 гривен за евро.

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