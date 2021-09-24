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Курс євро виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 17:52
Курс євро виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс євро виріс на 13 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,21 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 вересня встановлений на такому рівні: 31,2153 гривень за євро (+0,1307 грн). При цьому курс євро на 24 вересня становить 31,0846 гривень за євро.

Курс євро виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року.

Курс євро виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,31 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,29 гривень за євро.

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