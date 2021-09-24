Курс євро виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,21 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 27 вересня встановлений на такому рівні: 31,2153 гривень за євро (+0,1307 грн). При цьому курс євро на 24 вересня становить 31,0846 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння до мінімуму з липня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)