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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 17:05
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 31,2912 - 31,3120 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 23 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,2465 - 31,2700 грн/евро, российский рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.

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