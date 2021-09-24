Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 24 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,31 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 31,2912 - 31,3120 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 23 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,2465 - 31,2700 грн/евро, российский рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.